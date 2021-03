Dupa ce a sancționat, la inceputul saptamanii, zece personalitați ale UE, inclusiv membri ai Parlamentului European, precum și patru entitați, guvernul chinez persista. China a anunțat, vineri, sancțiuni impotriva noua britanici, inclusiv inalți parlamentari, precum și impotriva a patru entitați acuzate ca au „raspandit minciuni” despre persecuțiile la care este supusa minoritatea uigura din provincia […] The post China sancționeaza entitați și personalitați britanice. Conservatorii lui Boris Johnson, loviți primii first appeared on Ziarul National .