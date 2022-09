China s-a răzgândit și vrea pacea în Ucraina China și-a schimbat intr-o oarecare masura poziția de la inceputul razboiului și iși dorește pacea in Ucraina. ”China sprijina toate eforturile care duc spre o solutie pasnica la criza din Ucraina”, a declarat in cursul zilei de sambata la Adunarea Generala a ONU ministrul de externe al Chinei, Wang Yi. Oficialul chinez a subliniat ca prioritatea stringenta in acest moment este facilitarea negocierilor de pace. “Solutia fundamentala este sa abordam preocuparile legitime privind securitatea ale tuturor partilor si sa construim o arhitectura de securitate echilibrata, eficienta si durabila. Facem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

