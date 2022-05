Stiri pe aceeasi tema

- Kievul este mulțumit de poziția de neutralitate pe care a ales-o China in conflictul din Ucraina. Despre aceasta a declarat președintele Ucrainei Vladimir Zelenski, scrie RIA Novosti. Politicianul a apreciat distanțarea Beijingului fața de ceea ce se intimpla drept acceptabila pentru autoritațile ucrainene…

- Ucraina a desfasurat in linia frontului multe dintre noile sale obuziere M777 primite de la Statele Unite, iar Washingtonul a livrat toate cele 90 de piese de artilerie, cu exceptia uneia, conform ambasadei americane la Kiev. Mai multe imagini cu soldatii care sunt antrenati de americani au fost postate…

- Rusia este ”cea mai directa amenintare” la adresa ordinii mondiale din cauza invaziei lansate impotriva Ucrainei, a declarat joi, la Tokyo, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, citat de Agerpres . Rusia ”este astazi cea mai directa amenintare la adresa ordinii mondiale, cu razboiul…

- Autoritațile americane ar trebui sa opreasca incercarile de a strica relațiile ruso-chineze pe fondul operațiunii speciale in Ucraina. Despre acest lucru a declarat purtatorul de cuvint al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, citat de TASS. "Washingtonul raspindește mereu informații false pe…

- Banca Mondiala a declarat ca țarile din Asia ar putea avea de infruntat trei șocuri economice majore in acest an – razboiul din Ucraina, o incetinire brusca a creșterii economice in China și majorarea ratelor de dobanda de catre Rezerva Federala a SUA, scrie CNN. Banca de dezvoltare și-a redus prognoza…

- Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a cerut tuturor parților sa ia masuri care sa contribuie la de-escaladarea conflictului armat din Ucraina și sa promoveze dialogul, dar nu sa inrautațeasca conflictele. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la CGTN. {{606073}}Purtatorul de cuvint…

- Ministerul de Externe chinez a respins joi in termeni fermi afirmatia secretarului de stat american Antony Blinken potrivit careia ezitarea Beijingului de a condamna agresiunea rusa in Ucraina este in contradictie cu pozitia Chinei cu privire la Carta Natiunilor Unite, relateaza Reuters. Fii la…

- Ministrul de externe din China, Wang Yi, a discutat la telefon, pentru a doua oara de cand a inceput razboiul in Ucraina, cu secretarul de stat american Antony Blinken si i-a transmis ca Beijingul se va opune oricarei actiuni care adauga „gaz pe foc”, relateaza The Guardian. Potrivit presei americane,…