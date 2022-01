Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiul „2022 Marine Security Belt” va avea loc in nordul Oceanului Indian și este al treilea exercițiu naval comun intre China, Rusia și Iran, a transmis un oficial al forțelor armate iraniene pentru agenția semi-oficiala ISNA, citata de Reuters . Demonstrația militara vina intr-un context extrem…

- Germania este pregatita sa ia in calcul blocarea conductei Nord Stream 2 in cazul in care Rusia ataca Ucraina, a declarat marți cancelarul Olaf Scholz, ca raspuns la presiunile interne și internaționale tot mai mari pe fondul consolidarii armatei ruse la granițele Ucrainei, informeaza Digi24 . „Este…

- Rusia a transmis marți ca nu este optimista dupa o prima runda de discuții cu Statele Unite privind criza ucraineana și ca nu va permite ca cererile sale de garanții de securitate din partea Occidentului sa se împotmoleasca în negocieri întortocheate, transmite Reuters. Purtatorul…

- China si-a declarat disponibilitatea de a creste cooperarea in materie de 'aplicare a legii si securitate' cu Kazahstanul si de a ajuta statul vecin sa se opuna ingerintei 'fortelor externe', transmite Reuters, citand un comunicat al diplomatiei de la Beijing, potrivit Agerpres. Ministrul…

- Armenia a anuntat ca ridica – incepand de la 1 ianuarie – un embargo impus produselor turcesti, aflat in vigoare de un an, un nou gest in favoarea unei normalizari a relatiilor sale istoric tensionate cu Ankara, relateaza AFP. Aceste relatii sunt tensionate din cauza ca Turcia nu recunoaste genocidul…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock a anuntat miercuri ca Germania a decis sa expulzeze doi diplomati rusi dupa condamnarea, la Berlin, a unui cetatean rus pentru un asasinat ordonat de Moscova, potrivit justitiei, transmit AFP, Reuters si dpa, potrivit Agerpres. ''Ambasadorul (rus…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a avertizat ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros” daca Rusia va invada Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul ingrijorarilor cu privire la mișcarile de trupe la granița țarii. Reznikov a facut un apel catre…

- In cadrul vizitei de la Moscova, ministrul de Externe al Republicii Moldova și ministrul de Externe al Federației Ruse au semnat o declarație prin care reconfirma relația de prietenie dintre ambele state.