China ”rupe” cooperarea cu SUA China a declarat vineri ca inceteaza cooperarea cu Statele Unite pe o serie de probleme cheie, inclusiv schimbarile climatice, eforturile antidrog și discuțiile militare, pe masura ce relațiile dintre cele doua superputeri se prabușesc din cauza Taiwanului. China intrerupe cooperarea cu Statele Unite in mai multe domenii, inclusiv dialogul dintre comandantii militari la nivel inalt […] The post China ”rupe” cooperarea cu SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

