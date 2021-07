Stiri pe aceeasi tema

- Procedura are legatura cu acuzatiile impotriva Chinei legate de tratamentul aplicat minoritatii musulmane uigure, inclusiv utilizarea muncii fortate, a spus sursa. China neaga toate acuzatiile de abuzuri comise in regiune. Sursa a declarat pentru Reuters ca Uniqlo France, o filiala a companiei Fast…

- Autoritațile franceze demareaza o ancheta care vizeaza patru firme vestimentare, acuzate ca au ascuns „crime impotriva umanitatii” in regiunea chineza Xinjiang, potrivit unei surse judiciare, noteaza Reuters. Acuzațiile au legatura cu tratamentul aplicat minoritații reprezentate de uigurii musulmani…

- Canada a denuntat marti la ONU, in numele a aproximativ 40 de tari, situatia drepturilor omului in regiunea chineza Xinjiang si in Hong Kong, in timp ce Beijingul a replicat cerand o ancheta privind violarile drepturilor indigenilor canadieni, relateaza France Presse. Declaratia comuna asupra Chinei,…

- Grupul G7, al celor mai industrializate sapte state, a convenit duminica, in ultima zi a summitului din Cornwall, sudul Angliei, asupra unei abordari mai dure in relatia cu China. In pasajul respectiv al declaratiei finale, țarile din G7 se angajeaza sa combata practicile comerciale incorecte ale Chinei,…

- China reacționeaza in razboiul trilioanelor și i-a avertizat pe liderii G7 ca zilele in care un grup "mic" de țari decidea soarta lumii au disparut de mult. Comentariile vin in contextul in care liderii care s-au intalnit la Cornwall au adoptat un plan masiv de investiții pentru țarile in curs de dezvoltare,…

- Peste doua miliarde de vaccinuri anti-Covid-19 au fost administrate in intreaga lume. Pragul a fost depașit la putin peste sase luni de la debutul campaniei de vaccinare impotriva coronavirusului. Șase tari nu au inceput inca vaccinarea populației. Cel putin 2.109.696.022 de doze au fost administrate…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a îndemnat marti la un "boicot diplomatic" al Jocurilor Olimpice de iarna din 2022 de la Beijing pentru a denunta încalcarea drepturilor omului în China, noteaza AFP citata de Agerpres. "Nu putem…