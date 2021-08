Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de Imigratie urmeaza ”sa inceteze (temporar) sa elibereze pasapoarte si alte documente” necesare in vederea deplasarilor in strainatate, ”mai putin din motive imperioase”, a anuntat in fata presei un reprezentant al Biroului Imigratiei, Liu Haitao.Aceasta masura se aplica numai cetatenilor…

- China a raportat luni 76 de noi cazuri de COVID-19, un numar care nu a mai fost inregistrat din luna ianuarie, transmite Agerpres, care citeaza AFP. Cele mai multe dintre cazuri au fost inregistrate intr-o provincie limitrofa metropolei Shanghai, cel mai populat oras din China. Un numar de 39 dintre…

- Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana luni, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.080.979 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar 1.045.351 pacienti au fost declarati vindecati. La nivel national, pana la aceasta data, au fost prelucrate 8.401.917…

- Rusia a raportat duminica 25.142 de noi contaminari cu COVID-19 in ultimele 24 de ore, un numar record inregistrat dupa data de 2 ianuarie in tara puternic afectata de varianta Delta a coronavirsului, relateaza AFP. Rusia a raportat deja in aceasta saptamana un numar record de decese asociate…

