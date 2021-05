Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea de cult este amenintata in una din trei tari la nivel mondial, din cauza incalcarilor care au crescut brusc in ultimii doi ani, a declarat organizatia catolica Aid to the Church in Need (AED) intr-un raport publicat marti, relateaza AFP. „In urma cu doi ani, libertatea religioasa a fost incalcata…

- Pentru prima data din anii ‘90, clasa de mijloc la nivel mondial s-a diminuat anul trecut, potrivit unor estimari recente ale Pew Research Center bazate pe date ale Bancii Mondiale. Asteptarile ca aceasta clasa de consumatori va continua sa creasca neincetat, pe masura ce veniturile in crestere din…

- Miniștrii de finanțe ai G20 au luat act, miercuri, de susținerea administrației Biden pentru proiectul de instaurare a unui prag fiscal minim de impozitare, incredințat in urma cu patru ani Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE). Un acord ar putea fi incheiat pana la jumatatea…

- “In Romania, fluxurile de ISD au inregistrat o valoare neta negativa de -338 milioane euro in primele cinci luni din 2020, fata de o valoare neta pozitiva de +2.059 miliarde euro in aceeasi perioada din 2019. Chiar daca aceasta tendinta este de asteptat sa se inverseze in lunile urmatoare, semnalul…

- In cei 30 de ani de la caderea comunismului, populatia Romaniei a scazut dramatic, sute de mii de romani alegand sa si paraseasca tara de origine, un stat din ce in ce mai imbatranit, in care lipsa de perspective demobilizeaza si impinge mai ales tinerii sa ia drumul strainatatii. Potrivit unui studiu…

- Confruntati cu o stagnare a cererii de ciocolata in America de Nord si Europa, cultivatorii de cacao isi pun sperantele de crestere in apetitul pentru dulciuri al Indiei, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Cel putin asa arata prognozele Organizatiei internationale a producatorilor de cacao (ICCO),…

- Fostul comisar european Anna Diamantopoulou, candidata Greciei la postul de secretar general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), a anuntat luni ca se retrage din cursa, astfel ca in ultima etapa a procesului de selectie au mai ramas doar doi candidati, transmite Bloomberg,…

- Sonda chineza Tianwen-1 s-a plasat cu succes pe orbita planetei Marte, miercuri, dupa o calatorie de aproape 7 luni. China devine astfel cea de-a 6-a tara care ajunge pe orbita Planetei Rosii, dupa SUA, Rusia, India, Uniunea Europeana si Emiratele Arabe Unite care au intrat, la randul…