China a catalogat drept „o defaimare iresponsabila” un avertisment lansat de directorul NASA, potrivit caruia statul asiatic ar putea „sa preia controlul” asupra Lunii ca parte a programului sau militar, si afirma ca a militat intotdeauna pentru construirea unei comunitati de natiuni in spatiul cosmic, informeaza Agentia Reuters, preluata de Agerpres. China si-a accelerat programul spatial in ultimul deceniu, concentrandu-se pe explorarea Lunii. China a reusit prima sa asolizare fara echipaj uman in 2013 si intentioneaza sa lanseze rachete suficient de puternice pentru a trimite astronauti pe…