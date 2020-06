Stiri pe aceeasi tema

- China a respins vehement concluziile unui studiu efectuat de universitatile Harvard si Boston care sugereaza ca noul coronavirus a inceput sa se raspandeasca in orasul chinez Wuhan in vara anului 2019, informeaza cotidianul Financial Times.

- Administratia de la Beijing a respins vehement, marti dupa-amiaza, concluziile unui studiu efectuat de universitatile Harvard si Boston, care sugereaza ca noul coronavirus incepuse sa se raspandeasca prin...

- Peste jumatate dintre cazurile confirmate de COVID-19, boala provocata de noul coronavirus, au survenit in zone in care temperatura aerului era cuprinsa intre 5 si 15 grade Celsius, a constatat o echipa de cercetatori din China intr-un studiu citat marti de agentia Xinhua.

- Statele Unite, care se intreaba daca noul coronavirus a ”scapat” in mod accidental dintr-un institut de cercetare de la Wuhan, sunt ingrijorate cu privire la securitatea multor alte laboratoare chineze si sugereaza ca este necesar sa se efectueze inspectii internationale in acest sens, relateaza…

- Geneticianul Peter Forster de la Universitatea britanica Cambridge coordoneaza un proiect de cercetare cu obiectivul de a intelege procesele istorice care au condus la pandemia covid-19. El si echipa sa spera sa gaseasca prima persoana care a contractat virusul si care a fost sursa epidemiei initiale.…

- Vin primele vesti bune din China: nu a anuntat, joi, nicio noua contaminare de origine locala cu coronavirus, o premiera de la inceputul epidemiei. In plus, un medic din Wuhan sustine ca a reusit sa trateze niste bolnavi de COVID-19 cu injectii cu celule stem. Este pentru prima oara cand autoritatile…

- China a raportat vineri numai opt noi cazuri de contaminare cu coronavirus, cea mai scazuta cifra de la inceputul publicarii de statistici asupra epidemiei la mijlocul lunii ianuarie, relateaza AFP. Dintre aceste cazuri suplimentare, cinci au fost inregistrate in orasul Wuhan, epicentrul bolii COVID-19,…