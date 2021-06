Peste o mie de persoane au fost arestate in timpul unei operațiuni impotriva unei rețele acuzate de „activitați frauduloase” in legatura cu criptomonede, a anunțat Ministerul Securitații Publice. Cele 1.100 de persoane arestate in toata țara sunt suspectate ca fac parte dintr-o „organizație criminala” și sunt acuzate ca au folosit criptomonede pentru „spalarea banilor” din […] The post China: represiune uriașa impotriva spalarii banilor și criptomonedelor first appeared on Ziarul National .