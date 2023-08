Incepand cu data de 30 august 2023, persoanele care calatoresc in China nu trebuie sa faca teste real time PCS sau antigen pentru Covid-19, inainte de intrarea pe teritoriul țarii, a anunțat Wang Wenbin, purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din China. Articolul China renunța la testele Covid-19 la intrarea in țara apare prima data in Curierul National .