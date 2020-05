Stiri pe aceeasi tema

- Prim ministrul australian, Scott Morrison, ceruse in prealabil o ancheta internationala care sa investigheze cauzele aparitiei pandemiei coronavirus si felul in care aceasta s-a raspandit in intreaga lume. Totul pe fondul acuzatiilor venite din tot mai multe state, in special cele din Uniunea…

- Liderii Uniunii Europene considera ca amplificarea tensiunilor intre China si SUA genereaza probleme si submineaza cooperarea multinationala larga de care este nevoie pentru a lupta impotriva pandemiei de COVID-19. ”Asistam la niveluri ridicate de tensiuni, strategice, economice, politice, crescand…

- Rusia si China profita de urgenta provocata de pandemie pentru a-si promova interesele in Europa, a avertizat secretarul american al apararii, Mark Esper, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Stampa, descriind ca 'maligne' eforturile Chinei de a promova echipamentele de telecomunicatii…

- O echipa de oameni de stiinta din China a anuntat ca a izolat mai multi anticorpi pe care ii considera „extrem de eficienti” la blocarea capacitatii noului coronavirus de a patrunde in celule si care ar putea fi de folos la tratarea sau prevenirea COVID-19, informeaza hotnews.ro. In prezent nu exista…

- Un summit planuit pentru sfarsitul lui martie la Beijing intre China si Uniunea Europeana urmeaza sa fie amanat din cauza pandemiei de coronavirus, au declarat doi oficiali UE si doi diplomati citati de Reuters, care vorbeste despre o lovitura data eforturilor blocului comunitar de a face presiuni…

- Presedintele Mongoliei, Battulga Khaltmaa, si alti oficiali au fost plasati in carantina timp de 14 zile dupa ce au revenit, vineri, dintr-o vizita in China, informeaza presa locala, citata de Reuters, scrie news.ro.Battulga este primul sef de stat care viziteaza China de cand aici au fost…

- Sesiunea anuala a Parlamentului chinez, programata pentru 5 martie și care trebuia sa adune 3.000 de oameni la Beijing, a fost amanata, potrivit Mediafax.Congresul National al Poporului era programat pentru 5 martie si trebuia sa dureze 10 zile. Noua data de incepere a sesiunii nu a fost inca…