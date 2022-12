China relaxează restricțiile legate de COVID după proteste în masă Pe fondul protestelor in masa impotriva restricțiilor anti-COVID care au cuprins toata țara in weekend, autoritațile chineze au recurs la o oarecare relaxare a politicii „zero COVID”. Zeci de sectoare din Shanghai și Guangzhou – orașe care au inregistrat o creștere a numarului de cazuri și au fost in special proteste masive – au ridicat restricțiile joi. {{651350}}Marți mai devreme, restricț Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Metropolele chineze Guangzhou și Chongqing au anunțat miercuri o relaxare a restricțiilor anti-COVID, la o zi dupa protestele in care locuitorii nemulțumiți de politica „Zero Covid” au aruncat cu obiecte in forțele de ordine.

- Orasul Chongqing, din sud-vestul tarii, va permite contactilor apropiati ai persoanelor cu COVID-19, care indeplinesc anumite conditii, sa stea in carantina la domiciliu, a declarat un oficial al orasului.Guangzhou, care se afla in apropiere de Hong Kong, a anuntat, de asemenea, o relaxare a restrictiilor,…

- Pentru prima data dupa zeci de ani, mii de oameni au sfidat autoritatile chineze pentru a protesta in universitati si pe strazile marilor orase, cerand sa fie eliberati nu numai de testele Covid si de inchiderile neincetate, ci si de cenzura stricta si de controlul tot mai strans al Partidului Comunist…

- Formula 1 nu va reveni in China nici anul viitor, din cauza regulilor din tara cu privire la covid-19, informeaza bbc.com. In China nu a mai avut loc un GP de Formula 1 din 2019, iar in 2013 competitia urma sa revina in tara, in data de 16 aprilie. Insa politica zero-covid a Chinei face ca anul viitor…

- China se confunta cu o creștere a infectarilor cu coronavirus, ceea ce aduce noi ingrijorari legate de situația economiei și slabește speranțele unei redeschideri a țarii, relateaza Reuters . In acest context, autoritațile de la Beijing au inchis marți mai multe parcuri, centre comerciale și muzee,…

- Videoclipuri obținute de Reuters au aratat mulțimea furioasa care a rasturnat baricadele poliției din strada. Aceștia protesteaza impotriva restricțiilor de covid din Guangzhou, China. Dintre toate focarele recente din China, Guangzhou are cel mai mare numar de cazuri, noile infecții zilnice cu COVID-19…

- Locuitorii din orașul industrial Guangzhou, din sudul Chinei, au daramat barierele menite sa-i țina in casa și au ieșit in strada, sfidand masurile de carantina impuse de autoritațile, potrivit imaginilor care circula pe rețelele de socializare, relateaza CNN . Pe imagini se observa mulțimi mari care…

- Metropola chineza chinez Shanghai a inceput, miercuri, sa administreze un vaccin inhalabil anti-Covid-19 in ceea ce pare a fi o premiera mondiala. Vaccinul, o „ceața” care se aspira prin gura, este oferit gratuit ca doza de rapel pentru persoanele vaccinate anterior, potrivit unui anunț pe un cont oficial…