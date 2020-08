China a relaxat conditiile de intrare pentru cetateni din 36 de tari europene, facilitand accesul la viza pentru persoanele care detin deja un permis de sedere dar au ramas blocate in strainatate timp de patru luni din cauza epidemiei, relateaza miercuri France Presse.



China, unde noul coronavirus a aparut la sfarsitul anului 2019, si-a inchis granitele la sfarsitul lunii martie in timp ce epidemia incetinea acasa, dar se raspandea in multe tari. Strainii cu permise de sedere chineze au ramas blocati in afara tarii fara a putea sa se intoarca in China.



Dar mai multe ambasade…