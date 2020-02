Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom mizeaza pe faptul ca, mai degraba decat Europa, China va beneficia de cea mai mare parte a exporturilor de gaze lichefiate ale SUA, dupa acordul comercial convenit de Washington si Beijing, a declarat marti un oficial de la Gazprom, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Cu…

- Companiile aeriene au continuat joi sa-si suspende zborurile catre China din cauza riscului de raspandire a noului coronavirus, care a facut pana in prezent cel putin 170 de victime, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Un astfel de anunt a fost facut joi de Air France, ai carei reprezentanti…

- Farmacia a crescut pretul mastilor sanitare 3M pana la 850 de yuani (122 de dolari), de sase ori fata pretul online, de doar 143 (20 de dolari). Incepand de joi, autoritatea de reglementare comerciala de la Beijing a investigat 31 de cazuri de sporire nejustificata a preturilor. La Shanghai, autoritatea…

- O farmacie din Beijing a fost amendata cu aproape o jumatate de milion de dolari dupa ce a crescut prețul la maști sanitare, in contextul in care China se confrunta cu o epidemie majora cu un nou coronavirus, care pana miercuri dimineața a provocat 132 de decese, au anunțat autoritațile municipale,…

- Noua tulpina de coronavirus care se raspandeste in China a facut prima victima in Beijing, iar numarul total al deceselor a urcat la 106, au anuntat marti autoritatile chineze. Statele Unite si-au avertizat cetatenii sa evite calatoriile in China, iar pietele financiare continua sa scada din cauza posibilului…

- Creșterea economica a Chinei a fost de 6,1% in 2019, cea mai slaba din ultimii aproape 30 de ani, in contextul razboiului comercial cu Statele Unite, insa regimul de la Beijing a introdus o serie de masuri pentru a contracara o scadere și mai mare anul acesta, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca guvernul Statelor Unite nu trebuie sa finalizeze acordul comercial cu China daca nu va fi asigurat un pact pentru eliberarea a doi canadieni retinuti de Beijing, relateaza Reuters.

- China va ajuta cu realizarea unor proiecte majore de infrastructura în El Salvador, incluzând un stadion și o stație de tratare a apei, au anunțat marți reprezentanții celor doua țari, semnalând interesul crescut al Chinei în regiune, relateaza Reuters.Regimul din San…