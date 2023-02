Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a exclus categoric sambata, 18 februarie, orice eventuala cedare de teritoriu de catre tara sa in schimbul pacii, dupa ce Beijingul a anunțat ca va inainta o propunere de pace, scrie Agerpres preluand agenția germana de știri DPA. „Un rol jucat de China in…

- SUA și China sunt in mijlocul unor tensiunile puternice cu acuzații reciproce privind deplasarea unor obiecte zburatoare, dupa ce armata americana a doborat luna aceasta un balon spion chinez. Beijingul a spus ca erau un vehicul de cercetare civila deturnat din greșeala și nu unul de spionaj, iar Washingtonul…

- Beijingul a criticat duminica decizia americana de a dobori balonul care zbura de cateva zile deasupra Statelor Unite, acuzand Washingtonul ca „reactioneaza intr-o maniera vadit excesiva si ca incalca grav practicile internationale”, scrie AFP. SUA au spus ca este vorba despre un balon de spiojan trimis…

- Este posibil ca flota laudata a marinei americane sa nu fie pregatita pentru un conflict cu China. O analiza recenta a constatat ca SUA ar pierde probabil un numar mare de nave intr-un razboi cu China pentru Taiwan, datorita unui avantaj tehnologic tot mai mic. Iar experții spun ca flota americana…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a declarat, marți, care vor fi prioritațile sale in 2023. El spune ca intenționeaza sa imbunatațeasca relațiile Chinei și cu Statele Unite, dar și cu Rusia, in ciuda animozitații crescute intre Kremlin și Occident dupa invazia lui Putin in Ucraina. Oficialul chinez…

- Ministrul australian de externe, Penny Wong, va face o vizita in China in zilele in 20 și 21 decembrie, la invitația lui Wang Yi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.C., consilier de stat și ministrul de externe al Chinei, a anunțat luni, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi și omologul sau maghiar Peter Szijjarto au semnat marți un acord bilateral online privind inființarea unei comisii interguvernamentale care sa promoveze proiectele inițiativei O centura – O cale, care prevede proiecte internaționale de comerț și investiții. Acest…

- Ministrul chinez al apararii Wei Fenghe i-a spus marti omologului sau american, Lloyd Austin, ca Taiwanul se afla in centrul intereselor fundamentale ale Chinei si reprezinta o „linie rosie” care nu trebuie depasita, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…