- Ministerul de Externe din China a anuntat ca iși reduce relatiile diplomatice cu Lituania la nivel de „insarcinat cu afaceri”, in semn de protest, dupa ce țara baltica, membra a UE, a acceptat ca Taiwanul - teritoriu asupra caruia Beijingul considera ca are suveranitate - sa-și deschida un birou de…

- China a redus oficial relatiile diplomatice cu Lituania la nivelul de „insarcinat cu afaceri”, in semn de protest dupa ce Taiwanul a stabilit o ambasada de facto la Vilnius. Guvernul lituanian si-a exprimat „regretul” dupa decizia Chinei, dar a precizat ca are dreptul sa-si extinda cooperarea cu Taiwanul,…

- China și-a redus oficial relațiile diplomatice cu Lituania la nivelul de "însarcinat cu afaceri", a anunțat duminica ministerul de externe de la Beijing, în semn de protest dupa ce Taiwanul a înființat o ambasada de facto la Vilnius, transmite AFP."Guvernul chinez…

- Taipeiul a anuntat joi ca a deschis in mod oficial un birou de reprezentanta in Lituania, sub numele de Taiwan, un demers diplomatic pe care China l-a condamnat in avans, relateaza AFP. ”Biroul de Reprezentanta al Taiwanului in Lituania isi incepe in mod oficial activitatile la Vilnius la…

- In raportul sau semestrial, Ministerul Apararii din Taiwan se teme ca China ar putea izola insula de toate comunicațiile maritime și aeriene. China este capabila sa blocheze principalele porturi și aeroporturi din Taiwan, pentru a separa „insula rebela” de principalele sale legaturi externe, a avertizat…

- Liderii de la Beijing au analizat posibilitatea lansarii unui atac militar asupra Insulelor Pratas, o zona din Taiwan, dar au stabilit sa amane o astfel de operatiune pana in anul 2024, afirma un oficial de rang inalt de la Taipei, citat de agentia Reuters. "Liderii chinezi au avut dezbateri…

- sursa foto: Facebook/ 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC(Taiwan) Ministrul de Externe al Taiwanului, Joseph Wu, a facut un turneu diplomatic in Slovacia și Cehia la sfarșitul lunii octombrie. Este cu totul neobișnuit ca șeful diplomației de la Taipei sa viziteze state cu care nu intreține relații…

- Taiwanul a anuntat ca 38 de avioane militare chineze au zburat vineri în zona sa de aparare aeriana - cea mai mare incursiune de pâna acum de la Beijing, relateaza BBC.Ministerul apararii a declarat ca aeronavele au intrat în zona sa de identificare a apararii aeriene (ADIZ)…