China reduce pretul electricitatii pentru a stimula avansul economiei Beijingul a redus in mai pretul electricitatii, pentru a doua luna consecutiv, in vederea scaderii costurilor de productie, a anuntat miercuri Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma din China (NDRC), un indiciu care sugereaza ca a doua economie mondiala incetineste, transmite Reuters.



De la 1 mai, pretul electricitatii a fost redus cu 2,7%, ceea ce inseamna ca firmele vor face economii de 21,6 miliarde de yuani (3,39 miliarde de dolari), dupa ce si-au redus costurile cu 43 miliarde de yuani in aprilie, in urma scaderii cu 10% a pretului la electricitate, a informat NDRC.



