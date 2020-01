Stiri pe aceeasi tema

- China, angajata in lupta sa impotriva epidemiei ucigase de coronavirus, a amanat pe termen nelimitat inceperea semestrului de primavara in scoli, colegii, licee, universitati si institutii de invatamant superior din tara, a informat marti Ministerul chinez al Educatiei. In timp ce elevii si…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, a anuntat guvernul…

- Premierul chinez Li Keqiang s-a deplasat luni in orasul Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus, care a contaminat deja peste 2.700 de persoane din intreaga tara, a anuntat guvernul de la Beijing, relateaza AFP. Li Keqiang se afla in capitala Hubei (centru) pentru a ''cerceta…

- Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a atins 2.744 de cazuri confirmate in toata tara dupa descoperirea a 769 de noi cazuri, a anuntat luni guvernul central, relateaza AFP. Cu toate acestea, nu a fost confirmat niciun deces nou in afara provinciei Hubei, epicentrul epidemiei. In provincia…

- Autoritatile locale din Wuhan, orasul din China de unde s-a raspandit coronavirusul ucigas, vor ca in sase zile sa fie construit un spital special unde sa fie tratati exclusiv acesti pacienti. Spitalul va fi construit dupa modelul unui centru similar...

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP. Potrivit imaginilor difuzate la televiziune, zeci de excavatoare pregatesc terenul pe care…

- Autoritațile chineze au inceput deja sa construiasca un spital de campanie destinat pacienților infectați cu noul coronavirus, care ar trebui sa fie gata pe 3 februarie, noteaza Xinhuanet.Wuhan, orașul cu 11 milioane de locuitori de unde a pornit epidemia de pneumonie virala, va avea un spital de campanie…

- Guvernul chinez a amenintat joi ca va adopta "contra-masuri ferme" dupa promulgarea miercuri de catre presedintele Donald Trump a unor legi de sustinere a populatiei din Hong Kong care protesteaza in favoarea democratiei, informeaza AFP si Reuters. "Sfatuim SUA sa nu actioneze arbitrar; in caz contrar,…