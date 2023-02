China redeschide frontierele cu Hong Kong / Beijingul, reconectat la centrul bancar al gigantului asiatic

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, calatorii au intrat in China pe calea aerului, pe uscat și pe mare, mulți dintre ei dornici sa participe la reuniuni mult așteptate, in timp ce Beijingul a deschis granițele care au fost inchise de la inceputul pandemiei COVID-19, relateaza Reuters. Dupa trei ani, China continentala a deschis…

- Organizația Mondiala a Sanatații a acuzat China ca nu ia in serios epidemia de COVID din țara. Oficialii din domeniul sanatații au declarat ca sprijina testarea pentru calatorii din China."Credem ca numerele publicate in prezent de China nu reprezinta suficient impactul real al bolii și internarilor…

- Calatorii au inceput sa intre pe teritoriul Chinei continentale duminica, 8 ianuarie, dupa ce Beijingul a deschis frontierele la capatul a trei ani de restricții din cauza COVID, relateaza Reuters . Mulți chinezi au așteptat cu nerabdare momentul pentru a-și revedea apropiații de care au stat departe…

- China continentala iși deschide granița cu Hong Kong și pune capat obligației de a pune in carantina calatorii care sosesc in China, desființand un ultim pilon al politicii zero-COVID, care a protejat populația chineza de virus, dar a izolat-o și de restul lumii, scrie CNN. Fii la curent cu…

- Dupa trei ani, China continentala iși deschide granița cu Hong Kong și pune capat obligației de a pune in carantina calatorii care sosesc in China, desființand un ultim pilon al politicii zero-COVID, care a protejat populația chineza de virus, dar a izola

- Comisia Europeana se reunește astazi, 29 decembrie, pentru a discuta eventuale „masuri pentru o abordare coordonata” de catre statele membre ale UE dupa explozia de cazuri COVID din China, a informat AFP, preluata de Agerpres. „In lumina situatiei pandemiei din China”, executivul european va convoca…

- In pofida unei cresteri record a numarului de cazuri de COVID-19 la nivel national, China nu a raportat niciun deces asociat acestei boli in partea sa continentala in ultimele cinci zile, a anuntat Centrul chinezesc pentru prevenirea si controlul bolilor (CDC), duminica, relateaza Reuters, preluat de…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de COVID-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…