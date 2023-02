Stiri pe aceeasi tema

- China a anunțat, vineri, ca iși va redeschide complet granițele cu Hong Kong și Macao incepand de luni, dupa o lunga perioada de izolare din cauza pandemiei Covid-19, punand capat cotelor zilnice de calatorie și testarii obligatorii. Toate restricțiile ramase vor fi ridicate incepand de luni la miezul…

- Colecția de mașini aparținand lui Ion Țiriac este singura galerie din lume care include toate cele 7 modele Phantom ale seriei I-VII.Exemplarul Phantom V expus in galeria Tiriac Collection a fost finalizat pe 23 martie 1960. A ajuns in posesia lui Sir Elton John in 25 mai 1990, iar artistul…

- China continentala iși deschide granița cu Hong Kong și pune capat obligației de a pune in carantina calatorii care sosesc in China, desființand un ultim pilon al politicii zero-COVID, care a protejat populația chineza de virus, dar a izolat-o și de restul lumii, scrie CNN. Fii la curent cu…

- Marocul a anuntat sambata ca va interzice intrarea pe teritoriul sau a calatorilor din China "pentru a evita un nou val de contaminari" cu coronavirus, informeaza Agerpres care citeaza AFP. Interdictia va intra in vigoare "din 3 ianuarie si pana la noi ordine", a precizat Ministerul de Externe din Maroc.

- Comisia Europeana se reunește astazi, 29 decembrie, pentru a discuta eventuale „masuri pentru o abordare coordonata” de catre statele membre ale UE dupa explozia de cazuri COVID din China, a informat AFP, preluata de Agerpres. „In lumina situatiei pandemiei din China”, executivul european va convoca…

- Locuitorii din Hong Kong s-au declarat marți (13 decembrie) mulțumiți de decizia guvernului ce a hotarat relaxarea in continuare a masurilor și restricțiilor COVID-19, renunțand la o aplicație mobila obligatorie COVID-19 și ușurand controlul mișcarilor pentru calatorii internaționali. Mișcarea guvernului…

- China va lansa marți din deșertul Gobi capsula Shenzhou-15 care va duce pe stația spațiala trei taikonauți ce vor sta acolo pana in luna mai 2023. Chinezii au trimis in octombrie in spațiu al treilea segment al stației Tiangong, iar planul este ca o data la șase luni sa fie schimbata echipa de astronauți…