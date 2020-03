China recunoaşte că are SERUL pentru tratarea coronavirusului Cu toate acestea, este posibil ca metoda folosita in China sa nu fie autorizata in Europa. Astfel medicii spera sa fie dezvoltat vaccinul anti-coronavirus decat terapia cu ser. China folosește o resursa pusa la dispoziție chiar de catre epidemia cu COVID 19: pacienții infectați cu coronavirus. Peste 80% din cazuri fac forme ușoare sau chiar inaparente, vindecandu-se de la sine. Acești pacienți au eliminat virusul din organism bazandu-se pe producția proprie de anticorpi. Dupa aproximativ doua saptamani acestia sunt vindecați, iar organismul lor continua sa produca anticorpi care distrug… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

