China, record la producția de cărbune în anul 2021 China are producția la carbune mai mult decat oricand, in anul 2021, in timp ce centralele sale electrice se straduiau sa satisfaca cererea de electricitate, subminand planurile de reducere a emisiilor de carbon, scrie CNN. Deși creșterea brusca a producției a ajutat la ținerea sub control a crizei de energie, prețurile carbunelui cresc din nou in acest an, pe fondul așteptarilor ca China va avea nevoie și mai mult pentru a-și alimenta redresarea economica. Producția de carbune a atins anul trecut un nivel record de 4,07 miliarde de tone, in creștere cu 4,7% fața de 2020, potrivit datelor publicate… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

