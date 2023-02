Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a contestat cu fermitate luni ipoteza privilegiata de Departamentul american pentru Energie (DoE), potrivit careia COVID-19 ar proveni de la un accident de laborator din China, declarandu-se "murdarita" de aceste noi acuzatii, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Beijingul a contestat, luni, ipoteza Departamentului american pentru Energie (DoE), potrivit careia originea pandemiei de COVID-19 ar fi un accident de laborator din China, declarandu-se „murdarita” de aceste acuzatii. „Trebuie sa se inceteze cu aceasta teorie privind o scurgere din laborator, sa se…

- Departamentul american al Energiei considera ca un accident intr-un laborator din China se afla, probabil, la originea pandemiei de COVID-19, potrivit noilor concluzii dezvaluite duminica de mass-media, care subliniaza totusi divergentele persistente intre agentiile de securitate din

- Virusul care a dus la pandemia de COVID-19 a aparut cel mai probabil ca urmare a unei scurgeri din laborator, dar nu ca parte a unui program de arme, potrivit unui studiu actualizat si clasificat al Departamentului de Energie al SUA din 2021, furnizat Casei Albe si parlamentarilor americani de rang…

- Un accident in laborator pare a fi originea cea mai probabila a pandemiei de COVID-19, izbucnita in China. Aceasta este evaluarea Departamentului Energiei din Statele Unite, care a redactat un raport clasificat in acest sens, bazat pe noi informații. Pana acum, aceasta structura a fost indecisa asupra…

- Departamentul american al Energiei considera ca un accident intr-un laborator din China se afla, probabil, la originea pandemiei de COVID-19, potrivit noilor concluzii dezvaluite duminica de mass-media, care subliniaza totusi divergentele persistente intre agentiile de securitate din SUA, informeaza

- Raportul citat de publicația americana este de fapt o actualizare a unui document din 2021, in care Departamentul american pentru Energie spusese ca nu se poate determina cu exactitate originea coronavirusului aparut la finalul anului 2019. Departamentul respectiv are in subordine numeroase laboratoare…

- Departamentul de Energie al SUA a ajuns la concluzia ca pandemia Covid a fost declanșata probabil de „un accident intr-un laborator din China”, potrivit unui raport secret furnizat Casei Albe și citat de ziarul Wall Street Journa (WSJ)l.