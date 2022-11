Autoritatile chineze au facut in weekend un dus rece sperantelor unei relaxari a politicii ”zero covid” si au anuntat ca vor continua sa o aplice ”neabatut”, in pofifda lehamitei locuitorilor tarii. Aceasta strategie consta in plasarea in carantina a unor cartiere intregi sau a unor orase intregi imediat ce apare un caz de covid-19, in relizarea unor depistari masive sau in plasarea in carantina a persoanelor testate pozitive si calatorilor care vin strainatate. Insa aceste restrictii sunt dublate uneori de un acces dificil la hrana sau la ingrijiri medicale si de dificultatea deplasarii in China…