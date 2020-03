China raportează 47 de cazuri noi de coronavirus, niciunul în epicentrul iniţial al pandemiei Potrivit DPA, citat de Agerpres, niciun caz nou nu a fost inregistrat in epicentrul initial al focarului, Hubei, care a ridicat miercuri masurile stricte de carantina care i-au impiedicat pe locuitori sa paraseasca provincia timp de peste doua luni.



In afara capitalei provinciei, Wuhan, rezidentii sanatosi vor avea voie sa calatoreasca de acum in toata tara. Wuhan va ramane in izolare pana pe 8 aprilie. In Beijing, noile cazuri importate au scazut in ultimele 24 de ore de la 31 la cinci, dupa ce in aceasta saptamana s-au introdus masuri pentru a redirectiona toate zborurile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

