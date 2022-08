Stiri pe aceeasi tema

- China a anunțat ca inceteaza exercițiile militare din jurul Taiwanului, dar a spus ca „antrenamentul și pregatirile de razboi” vor continua, relateaza The Guardian cu privire la Digi24.ro .

- Armata chineza continua și luni exercitiile militare in largul marii, la o zi dupa incheierea prevazuta a manevrelor militare fara precedent lansate ca raspuns la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in Taiwan, insula revendicata de Beijing, transmite Reuters.China…

- Armata chineza a anunțat noi exerciții militare, luni, in apele și spațiul aerian din jurul Taiwanului, la o zi dupa cele mai ample exerciții facute vreodata ca raspuns la vizita lui Nancy Pelosi la Taipei, de saptamana trecuta, relateaza Reuters.

- Armata chineza a anuntat luni, in pofida apelurilor din partea Occidentului, ca isi va continua exercitiile militare in apropiere de Taiwan, in semn de protest fata de vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in insula revendicata de Beijing, relateaza AFP si Reuters.…

- Furie la Beijing din cauza vizitei lui Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților din Congres. Exercițiile militare chineze in jurul Taiwanului au inceput, potrivit presei de stat chineze, citate de The Guardian.

- Echilibrul de forte s-a modificat in favoarea Chinei in ultimele decenii, ceea ce ar putea afecta planurile SUA de aparare a Taiwanului in cazul instituirii unei blocade comerciale sau a unei interventii militare chineze, comenteaza BBC News.

- Autoritațile chineze au emis un avertisment oficial transportatorilor aerieni ca cerul din șase zone din jurul insulei Taiwan va fi inchis pe durata exercițiilor Armatei Populare Chineza de Eliberare (PLA) in perioada 4-7 august. Despre acest lucru a anunțat portalul Axios. Avertismentul privind restricționarea…

- Autoritațile din Taiwan organizeaza luni un amplu exercițiu pentru a pregati populația in cazul unui atac aerian. Exercițiul are loc pe fondul tensiunilor in creștere dintre Taiwan și China, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…