China pune pe seama unor ''scopuri ascunse'' criticile asupra politicilor sale din regiunea Xinjiang

Forte antichineze sunt in spatele criticilor asupra politicilor din regiunea vestica Xinjiang, a afirmat marti ministerul chinez de Externe, dupa ce o comisie a ONU a anuntat public ca detine informatii ca un milion de etnici uiguri sunt tinuti in lagare de concentrare, relateaza Reuters.



China a precizat in trecut ca regiunea autonoma Xinjiang se confrunta cu o amenintare grava din partea militantilor islamisti si a separatistilor care planuiesc atacuri si amplifica tensiunile dintre minoritatea uigura predominant musulmana si majoritatea chineza de etnie han.



In ultimii…