- Liderii BRICS (Brazilia, Rusia, India, China si Africa de Sud) se vor concentra timp de trei zile asupra modalitatilor de reducere a dependentei de dolari, transmit Reuters si Bloomberg, conform Agerpres.Liderii principalelor economii emergente se intalnesc la Johannesburg (Africa de Sud) pentru…

- Grupul chinez Evergrande, cel mai indatorat dezvoltator imobiliar din lume si capul de afis al crizei imobiliare din tara, a solicitat protectie impotriva falimentului la un tribunal din SUA, relateaza The Guardian. Compania a solicitat protectie in temeiul capitolului 15 din Codul falimentului din…

- Riot, o companie de minat bitcoin, a facut milioane de dolari in timpul valului de caldura care a lovit mai multe zone ale planetei, anunța Ziarul Financiar.Compania de minat bitcoin, Riot Platforms Inc. a castigat milioane de dolari vanzand energie in loc sa produca token-uri in al doilea trimestru,…

- Cererea mondiala de petrol va atinge un nivel record in 2023, pe fondul unui consum robust in China si alte parti, ceea ce ameninta sa impinga si mai sus preturile, a anuntat vineri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.In raportul sau pe luna august cu privire…

- Yang Huiyan, care era cea mai bogata femeie din Asia in 2021, a pierdut mai mulți bani decit orice miliardar in ultimii doi ani. Compania sa, Country Garden, cel mai important dezvoltator imobiliar din China, se confrunta cu o criza a datoriilor, relateaza Business Insider. Din iunie 2021, averea neta…

- Compania a fost vizata de autoritatea de reglementare a spatiului cibernetic din China, care luna trecuta a declarat ca Micron, cel mai mare producator de cipuri de memorie din Statele Unite, nu a trecut o evaluare a securitatii retelei si ca va bloca operatorii de infrastructura cheie sa cumpere de…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,07 dolari, sau cu 2,8%, la 75,27 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,00 dolari, sau cu 2,9%, la 70,27 dolari pe baril. Astfel, contractele Brent si WTI au inchis ls cel mai ridicat nivel…