Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Emanuel Ungureanu publica, miercuri seara, fotografii din sala de operatie de la Spitalul Floreasca unde o pacienta a ars in timpul interventiei. Fotografiile il surprind pe medicul Mircea Beuran, cu ceasul pe mana, in echipamentul de pe sectie. ”Somitatea Beuran intra in sala ca un nesimtit,…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care are loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie. Romancele s-au calificat in grupele principale, insa a ratat orice șansa la…

- Business-ul cu care H&M vrea sa dea lovitura. Testeaza inchirierea de hainepe baza de abonament Grupul suedez Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a anuntat ca marca sa premium CAS a incheiat un parteneriat cu platforma chineza YCloset pentru a testa servicii…

- Un cutremur puternic a avut loc in noapte de luni spre marți, in Albania. Seismul a avut magnitudinea de 6,4 p scara Richter și este cel mai puternic din ultimii 20 de ani. In urma acestuia, mai multe cladiri s-au prabuși, iar zeci de persoane au fost ranite. Autoritațile se tem ca sub daramaturi ar…

- Liviu Dragnea a avut o zi permisie recent, dar a fost vazut doar de apropiati. Marti, fostul lider al PSD a aparut in fata magistratilor pentru cateva minute. Zambitor, cu un nou look, din care lipseste celebra mustata, Dragnea a cerut constestatie in anulare. Procesul lui Liviu Dragnea…

- Pentagonul a facut public miercuri un nou clip desecretizat ca si imagini ale raidului de doua ore care a dus la lichidarea liderului ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Forte americane se vad luand arme de foc din mai multe locatii in timp ce elicoptere ajung deasupra taberei, relateaza CNN.

- La patru ani de la incendiul din Colectiv, ziarul Libertatea a facut publica astazi o filmare realizata de subofițerul care a insoțit primul echipaj ISU ajuns la locul tragediei. Sunt imagini care nu au fost vazute niciodata. In inregistrare se vede lipsa de coordonare din primele minute ale intervenției…

- Simona Halep (28 de ani, 5 WTA ) a jucat de patru ori in Turneul Campioanelor la Singapore. La Shenzhen va fi tot hard indoor, dar ce caracteristici are? Turneul Campioanelor, gazduit in premiera de Shenzhen (China), se va disputa in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie. Timp de cinci ani balul feminin…