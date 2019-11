Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de spionaj rusa ar fi fost infiintata cu scopul de a ataca tinte cehe si straine prin intermediul unor servere informatice.”Reteaua a fost complet distrusa si decimata”, a declarat in Parlament Michal Koudelka, directorul serviciilor cehe de informatii BIS, citat de agentia ceha…

- SUA a anunțat ca va impune restricții pentru vizele oficialilor chinezi acuzați de implicarea în abuzurile împotriva comunitații musulmane, scrie BBC. Decizia a fost luata dupa ce luni, SUA a hotarât sa includa pe lista neagra 28 de organizații chineze despre care guvernul…

- Arabia Saudita a anuntat pe 27 septembrie oferirea pentru prima data de vize turistice, deschizandu-si astfel portile turistilor, in incercarea de a-si diversifica resursele, deocamdata complet dependente de petrol. "In zece zile, aproximativ 24.000 de straini au intrat in Arabia Saudita cu…

- Ministerul chinez de Externe a informat marți ca Beijingul nu intenționeaza sa intervina in afacerile interne ale Statelor Unite, in contextul in care președintele american Donald Trump a cerut Chinei, in mod public, sa il investigheze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza Reuters, potrivit…

- China l-a convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei la Beijing și a avertizat ca relațiile dintre cele doua țari risca sa fie afectate dupa ce ministrul german de Externe, Heiko Maas, a avut o intalnire saptamana aceasta cu Joshua Wong, unul din liderii protestelor din Hong Kong, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Guvernul Israelului a admis ca a dispus facilitarea exporturilor de sisteme cibernetice ofensive, in pofida criticilor privind utilizarea acestor tehnologii de catre guverne pentru spionarea adversarilor politici, relateaza agentia Reuters. Ministerul israelian al Apararii a recunoscut ca…

- Statele Unite vor "suporta toate consecințele" daca vor vinde Taiwanului avioane multirol F-16V, a avertizat Ministerul de Externe de la Beijing, care a precizat ca tranzacția ar fi "foarte daunatoare" și ar incalca principiul "o singura China", informeaza postul Fox News.Citește și: VIDEO…

