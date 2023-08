Administratia Chinei a condamnat vehement, duminica, o scurta vizita in Statele Unite a vicepresedintelui Taiwanului, William Lai, avertizand ca Beijingul va actiona pentru apararea suveranitatii, in contextul planurilor de intensificare a exercitiilor militare.

William Lai, favorit in perspectiva scrutinului prezidential programat in Taiwan in ianuarie, a ajuns la New York sambata seara, in ceea ce oficial a fost numita a fi o escala in drumul spre Paraguay.

Beijingul, care considera Taiwanul teritoriu chinez, a denuntat constant vizita vicepresedintelui taiwanez in SUA, care va mai…