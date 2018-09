Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile Chinei au depașit așteptarile analiștilor in iulie, in timp ce excedentul comercial cu Statele Unite a scazut foarte puțin, semn ca taxele vamale suplimentare impuse de Washington au deocamdata un impact limitat, scrie AFP.

- Tesla intentioneaza sa investeasca cinci miliarde de dolari in construirea unei fabrici in China, in conditiile in care razboiul comercial cu SUA face si mai presanta stabilirea productiei pe cea mai mare piata auto din lume, au declarat pentru Bloomberg ...

- Conflictul de ordin comercial dintre SUA si China are deja efecte la nivel global, iar expertii constata ca peisajul comertului mondial a inceput sa se schimbe, Beijingul investind de noua ori mai mult in Europa decat in America de Nord, informeaza CNBC.

- Presedintele chinez Xi Jinping a promis un pachet de 20 de miliarde de dolari in imprumuturi si inca 106 milioane de dolari in ajutor financiar unei parti a tarilor Orientului Mijlociu, relateaza Reuters.

