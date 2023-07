Stiri pe aceeasi tema

- Crearea unei monede BRICS a devenit una dintre temele principale legate nu doar de țarile membre – Brazilia, Rusia, China și Africa de Sud, ci și de piețele financiare globale. Exista, de asemenea, un numar enorm de concepții greșite și de afirmații nefondate privind „dispariția rapida a dolarului american”…

- China a declarat luni ca produsul intern brut a crescut in al doilea trimestru cu 6,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, fiind sub asteptarile analistilor, iar rata somajului in randul tinerilor cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani a fost de 21,3% in iunie, un nou maxim record. O problema…

- Daca pentru liceenii de varsta ei a inceput vacanța de vara, pentru Luciana Gabriela este o perioada in care duce o lupta grea cu o afecțiune medicala grava. Luciana Gabriela are 17 ani și este din Targu-Ocna, nu are nevoie de altceva decat de susținerea semenilor, care o pot ajuta sa se insanatoșeasca.…

- Joe Biden nu inceteaza sa surprinda lumea cu declarațiile sale mult prea indraznețe, care in multe situații pot crește riscul escaladarii unui conflict intrre SUA și alte țari. Chiar și așa, liderul american nu a pierdut nicio ocazie sa-i aduca jigniri omologului sau rus, celui chinez sau altor persoane…

- Spera sa atraga investiții private suplimentare de 13,7 miliarde. Guvernul spaniol intenționeaza sa investeasca 500 de milioane in proiect Comisia Europeana a dat joi unda verde celui mai mare proiect european de interes comun (IPCEI) prin care 14 țari ale Uniunii Europene, inclusiv Spania, vor putea…

- Vorbind in Tunisia, von der Leyen a spus ca o asistenta macrofinanciara in valoare de 900 de milioane de euro plus un sprijin bugetar imediat de 150 de milioane de euro ar putea fi gata ”de indata ce se va gasi acordul necesar”, fara a detalia. Ea a spus ca UE va oferi, de asemenea, anul acesta Tunisiei…

- Restrictiile din aceasta saptamana impuse de autoritatea de reglementare a spatiului cibernetic din China impotriva Micron, cel mai mare producator de cipuri de memorie din SUA, sunt cele mai recente dintr-o disputa comerciala din ce in ce mai extinsa intre primele doua economii ale lumii. ”Actiunea…

- Guvernul Romaniei lucreaza la un proiect de lege prin care statul va garanta investițiile in Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat ministrul roman al Finanțelor, Adrian Caciu. Proiectul legislativ prevede sprijin guvernamental prin credite și garanții de stat pentru companiilor romanești care…