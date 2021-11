China promite 1 miliard de vaccinuri anti-COVID pentru Africa

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping s-a angajat luni sa doneze Africii un miliard de doze de vaccin impotriva covid-19, intr-un discurs pe care l-a sustinut printr-o legatura video la un summit China-Africa, la Dakar, capitala Senegalului, relateaza AFP.Xi Jinping a anuntat ca China urmeaza sa doneze 600…

- Intreaga populatie din Emiratele Arabe Unite (EAU)care este eligibila pentru vaccinare impotriva COVID-19 a primit „cel putin o doza de vaccin”, marcand astfel o premiera la nivel mondial, potrivit Ministerului Sanatatii din aceasta tara situata in regiunea Golfului Persic, informeaza AFP, citata de…

- China si-a crescut cu peste un milion de tone productia zilnica de carbune, intr-un context de penurie de electricitate, in timp ce liderii lumii negociaza un acord la COP26 pentru a scapa planeta de o incalzire globala ”catastrofala”, informeaza News.ro . In plina relansare economica mondiala, China…

- Statele Unite urmeaza sa cumpere si sa distribuie in tarile sarace 500 de milioane de doze suplimentare de vaccin impotriva covid-19 Pfizer/BioNTech, iar numarul total al dozelor de vaccin pe care Statele Unite au promis sa le doneze creste astfel la 1,1 miliarde, anunta miercuri oficiali de rang…

- Potrivit unei noi analize, țarile bogate ar putea avea un surplus de peste un miliard de doze de vaccin anti-Covid, disponibile pana la sfarșitul anului, care nu sunt desemnate ca donații pentru țarile mai sarace. Stocul de vaccinuri din țarile occidentale a atins 500 de milioane de doze in aceasta…