China produce deja la scara mare un posibil vaccin imporiva COVID-19 Unul dintre cele patru laboratoare chineze autorizate sa efectueze teste clinice - Sinovac Biotech - se declara pregatit sa produca 100 de milioane de doze pe an din vaccinul sau experimental impotriva noului coronavirus in pofida faptului ca acesta nu a trecut toate probele.



Laboratorul se arata increzator. In 2009 a luat-o inaintea concurentei si a devenit primul in lume care a pus pe piata un vaccin impotriva gripei porcine H1N1.



In vastele sale instalatii de la Changping, la periferia capitalei chineze, laboratoare controleaza calitatea vaccinului experimental pe baza de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

