- Recent, a fost inaugurat un tren „glont“ smart, capabil sa atinga viteze de 350 km/h. Acesta functioneaza fara mecanic. Proiectul a fost inaugurat recent in China, potrivit CNN . Sistemul feroviar din China se extinde inainte de Jocurile Olimpice de iarna din 2022. Calea ferata de mare viteza, care…

- Un tren de mare viteza autonom, care atinge 350 de kilometri pe ora, primul de acest fel din lume, a fost pus in circulatie pe 30 decembrie in China pe o ruta care leaga trei orase-gazda ale Jocurilor Olimpice de iarna din 2022: Beijing, Yanqing si Zhangjiakou. Noul tren sageata este si cel mai inteligent…

- „Colaboram excepțional cu CFR în acest domeniu, ma bucura. Mai ales acum, odata cu noul Guvern, am simțit o deschidere, o dorința mare de colaborare și de a duce lucrurile la bun sfârșit. (...) Proiectul nostru, conform studiului de fezabilitate – care este gata – vrem…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a semnat un contract in valoare de 34,32 milioane de lei cu firma Vesta Investment SRL pentru amenajarea trecerilor la nivelul drumurilor cu calea ferata, informeaza CNAIR intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Valoarea…

- Inca o surpriza de la guvern. O autostrada intra in linie dreapta pentru construcție, dar scandalul a inceput deja, iar schimbarea guvernului pune paie pe foc. Recent s-au incheiat negocierile pentru Autostrada Ploiesti – Brasov. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza a finalizat saptamana trecuta…

- 1 de 7 In acest week-end, la Craiova a avut loc „Space Apps Challenge 2019”, hackathon-ul organizat anual sub patronajul NASA, Agentia Spatiala Americana. A doua editie a acestui concurs organizata in Banie a fost un real succes. Peste 50 de tineri craioveni s-au inscris la editia din acest an a hackathon-ului,…

- Comoara din buldozer Una dintre cele mai interesante piese cercetate, de pe teritoriul Daciei, este un disc metalic descoperit la Calarași, in Dolj, acum vreo 40 de ani. Se lucra la nivelarea unor dune de nisip, prin 1969, cand un buldozer a prins in lama lui un disc cu diametrul de 30 cm, avand…