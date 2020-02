Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare de invidiat in China. Daca la noi e nevoie de ani de zile pentru contrucția unui noi spital, China a ridicat doua unitați medicale in care sa iși trateze cetațenii. Un nou spital improvizat a fost deschis in orașul Wuhan, aflat in provincia Hubei, pentru persoanele infectate cu noul tip…

- Indivizii au sosit pe 1 februarie, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce au lucrat in orașul Shenzen, din China. In cele din urma, s-au prezentat din proprie inițiativa la Spitalului Județean, pentru a se asigura ca nu sunt infectați cu virusul ucigaș.Cei doi braileni au fost examinați clinic și au facut și…

- Doua cazuri de contaminare cu noul coronavirus chinez au fost depistate in Italia, primele in aceasta tara, a anuntat premierul Giuseppe Conte. O a treia persoana suspectata de infectare cu noul virus mortal din China este un roman si a fost plasat in carantina.

- In Italia au fost confirmate primele doua cazuri de coronavirus, a anuntat aseara, intr-o conferinta de presa, prim-ministrul Giuseppe Conte. El a spus ca Italia este prima tara europeana care si-a suspendat zborurile din si catre China. Primele doua cazuri de infectare cu faimosul coronavirus au fost…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Bacau explica, miercuri, amenda data medicului care a tratat studentul suspectat de infecție cu coronavirus, spunand ca nu au fost respectate protocolaele, instituția afland dupa doua ore și din alte surse despre cazul tanarului intors din China.Potrivit…

- Noul coronavirus care a aparut in China și s-a raspandit in mai multe state se manifesta ca o gripa, prin tuse, nas care curge, febra, dureri de gat și de cap, conform Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC). Simptomele pot aparea intre 2 și 14 zile de la expunere.Potrivit sursei…

- Cel mai negru cosmar s-a adeverit. Un pasager suspect de coronavirus a ajuns pe Otopeni in aceasta dupa-amiaza. A venit cu o aeronava din Tel Aviv. Din timpul zborului, autoritatile au fost alertate. Imediat, a fost instituita procedura de urgenta. Atat pe aeroport, cat si la spitalul de boli infectioase,…

- Franta confirma doua cazuri de coronavirus - primele diagnostice din Europa. Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a declarat vineri ca doua cazuri de coronavirus au fost diagnosticate in Franta, un caz in sud-vestul orasului Bordeaux si un altul la Paris. Ambii pacienti au fost recent in China.…