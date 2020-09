Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a omagiat marti pe 'eroii' din 'razboiul poporului' chinez impotriva COVID-19, laudand felul in care tara sa a gestionat aceasta criza, pe care a calificat-o drept ''o provocare'', informeaza Reuters si AFP.Sfidand acuzatiile Statelor Unite si ale altor tari…

- SUA 'nu vor ceda niciun centimetru' in zona Pacificului, a declarat ministrul american al apararii, Mark Esper, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Oficialul american a acuzat China, aflat intr-o vizita in Hawaii, ca isi modernizeaza agresiv armata. China nu si-a respectat promisiunile de a se…

- Unele grupuri de persoane care traiesc in Germania ar putea fi vaccinate la inceputul anului viitor impotriva COVID-19. Anuntul a fost facut de seful Institutului federal pentru vaccinuri si biomedicina din Germania, relateaza Reuters. In intreaga lume, companii farmaceutice efectueaza studii clinice…

- Oficiul de Proprietate Intelectuala a Republicii Populare Chineze (SIPO) a aprobat primul patent al unui vaccin candidat impotriva COVID-19 - aflat in faza III de testare - care ar putea fi "produs in masa intr-o perioada scurta de timp", informeaza luni presa locala citata de EFE.Vaccinul,…

- Ministrul rus al sanatatii a declarat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat testele clinice ale vaccinului și ca primii vaccinați vor fi doctorii si profesorii, scrie Agerpres.Mihail Murasko a explicat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat…

- Ministrul Sanatatii a explicat ca institutul de cercetare de stat Gamaleia din Moscova a finalizat testele clinice ale vaccinului si ca se pregateste documentatia pentru inregistrarea acestuia. El a precizat ca primii vaccinati vor fi doctorii si profesorii. O sursa a declarat saptamana aceasta…

- Beijingul are in vedere sancțiuni impotriva celor doi mari producatori europeni de echipamente de telecomunicații, in cazul in care Uniunea Europeana va urma exemplul Statelor Unite si al Marii Britanii si va interzice folosirea componentelor Huawei Technologies in retelele 5G. Potrivit Wall Street…

- Marea Britanie a declarat joi ca Rusia, China si Iranul incearca sa exploateze slabiciunile scoase la lumina de epidemia de coronavirus, in timp ce Beijingul utilizeaza criza pentru a impune adoptarea unei noi legislatii de securitate pentru Hong Kong, potrivit Reuters. "Coronavirusul si provocarile…