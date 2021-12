China presează producătorul german de componente auto Continental să nu mai folosească piese din Lituania, în disputa referitoare la Taiwan Presiunile asupra Continental sunt un exemplu al modului in care disputa diplomatica China-Lituania se raspandeste in afaceri intr-o era a lanturilor globale de aprovizionare si afecteaza industria auto din Germania, un pilon profitabil al celei mai mari economii a Europei. Guvernul chinez, care considera Taiwanul autonom ca fiind teritoriul sau, a intrerupt relatiile diplomatice cu Lituania luna trecuta, dupa deschiderea unei reprezentante de catre Taiwan la Vilnius. Coalitia de guvernamant a Lituaniei a convenit, de asemenea, anul trecut sa ii sustina ”pe cei care lupta pentru libertate” pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

