Aproximativ 900 de milioane de persoane din China, adica 64% din populație, au contractat COVID-19 de la inceputul pandemiei pana miercuri, potrivit unui raport al cercetatorilor locali, informeaza agenția japoneza Nikkei. Potrivit datelor oficiale, care includ și statistica oficiala a Chinei, la…

Volumul tranzactiilor cu terenuri pentru proiecte imobiliare comerciale (exclusiv industriale si de depozite traditionale) s-a ridicat la aproximativ 450 milioane euro in 2022, in scadere fata de 800 milioane in 2021, potrivit estimarilor companiei de consultanta Colliers.

Pentru prima oara in istoria sa, echipa de fotbal Real Madrid nu a avut nici un jucator spaniol in unsprezecele de start la partida disputata sambata in deplasare in fața Villarreal, in etapa a 16-a din campionat, informeaza News.ro.

India va deveni cea mai populata tara din lume in 2023, in conditiile in care China trece acum printr-o criza demografica. „Coronita" in sine nu are cine stie ce valoare, dar este un semnal al lucrurilor care conteaza, scrie „The Economist" intr-un articol intitulat „Un elefant mai gras, un dragon…

Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a indemnat joi China sa impartaseasca informatiile sale despre noul val de COVID-19 cu care se confrunta tara si a oferit din nou ajutor sub forma de vaccinuri, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Metropola Guangzhou din sudul Chinei și-a inchis luni cel mai mare cartier in incercarea de a reduce un focar major de COVID-19, suspendand transportul in comun și cerand locuitorilor sa prezinte un test negativ daca vor sa iasa din casele lor, informeaza AP.

Indicele global al saraciei multidimensionale a aratat ca pandemia COVID-19 a facut ca progresele inregistrate in reducerea saraciei sa dea inapoi cu 3-10 ani, anunța business-standard.com.

Un oficial de la Comisia de planificare a Chinei, Xia Qing, a declarat miercuri ca investitiile straine in statul asiatic au crescut semnificativ in 2022 si vor fi incurajate mai multe investitii straine in industrie, transmite Reuters.