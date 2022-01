China, pregătită să invadeze Taiwanul. America, la mijloc între războiul din Ucraina și miza Pacificului In plina criza la granița ruso-ucraineana, omenirea vede cum un alt conflict se ridica in Pacific. Trupele lui Putin, comasate langa frontiera cu Ucraina, testeaza in primul rand vigilența NATO, alianța care se sprijina mai ales pe puterea militara a Americii. Insa, in același timp, SUA au parte de o alta provocare, poate la fel […] The post China, pregatita sa invadeze Taiwanul. America, la mijloc intre razboiul din Ucraina și miza Pacificului first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conflictul dintre Rusia și Ucraina este iminent, dar nu se va desfașura mai devreme de o luna, din cauza ca rușii nu doresc sa umbreasca Jocurile Olimpice din China, susține europarlamentarul Eugen Tomac (PMP). „Nu mai este un secret pentru nimeni ca, la est de noi, un conflict militar poate izbucni…

- Statele Unite ale Americii iau in considerare mutarea unor trupe stationate in Europa de Vest in Europa de Est in urmatoarele saptamani, a declarat un diplomat NATO pentru Reuters, pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Ucraina si Rusia.„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja…

- Ucraina a avertizat ca Rusia „aproape si-a finalizat” acumularea de forte militare care ar putea fi folosite pentru o ofensiva impotriva tarii. Temerile ca Moscova ar putea sa lanseze o invazie militara in absolut orice moment se intetesc.

- Ucraina a avertizat ca Rusia „aproape si-a finalizat” acumularea de forte militare care ar putea fi folosite pentru o ofensiva impotriva tarii. Temerile ca Moscova ar putea sa lanseze o invazie militara in absolut orice moment se intetesc.

- Rusia a transmis ca este pregatita sa trimita un negociator guvernamental „in orice moment” pentru a incepe discuțiile cu Statele Unite ale Americii cu privire la garanțiile de securitate pe care le cauta pentru a dezamorsa criza din Ucraina.

- Presa internaționala urmarește tranziția politica de la Berlin, punand reflectoarele pe succesorul Angelei Merkel. „Olaf Scholz, un cancelar care transmite incredere”, titreaza Le Monde. Cotidianul francez reamintește ca, deși prea puțin indragit chiar in propria familie politica, acest pragmatic a…

- Dezvaluiri uluitoare ies la iveala dintr-un document exploziv obținut de jurnaliștii de la Euractiv. Informațiile pun intr-o noua lumina relațiile diplomatice dintre UE și SUA, in detaliu fiind prezentata poziția Germaniei. Printre altele, Berlinul se straduiește sa convinga America de necesitatea…

- In numarul de astazi, va prezentam o serie de declaratii oficiale ale purtatorilor de cuvant ai Ministerului chinez al Afacerilor Externe si doua articole importante aparute in presa chineza la sfarsitul lunii noiembrie. Reamintim ca subiectele prezentate in revista presei (pozitia oficiala a Chinei)…