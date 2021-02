China a oferit marti vaccinuri anti-COVID-19 tarilor din centrul si estul Europei, lansand in acelasi timp un apel la cresterea cooperarii si colaborarii, transmite dpa. China este pregatita pentru cooperare in domeniul vaccinurilor, a afirmat presedintele Xi Jinping cu prilejul unui summit online cu 17 tari din Europa Centrala si de Est, potrivit agentiei Xinhua. Xi a mentionat ca Serbia a primit deja un milion de doze de vaccin de la o companie chineza si ca Ungaria a semnat un acord cu un producator chinez. China va analiza in mod activ oportunitati similare cu alte tari din regiune, a adaugat…