Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat vineri, in mod oficial, oferte existente pentru avioane Airbus in valoare de 17 miliarde de dolari, in ceea ce expertii au descris ca un efort de a prezenta o vizita a cancelarului german Olaf Scholz care i-a luat prin surprindere pe producatorul european de avioane si pe observatorii…

- Administrația Biden va oferi americanilor un ajutor de aproape 4,5 miliarde de dolari pentru reducerea costurilor cu energia, a anunțat miercuri Casa Alba, conform Reuters. Pachetul, anunțat de Department of Health and Human Services prin intermediul Administration for Children and Families, va ajuta,…

- BrahMos Aerospace este in discutii cu Indonezia, Malaezia si Vietnam pentru noi comenzi, a declarat marti presedintele Atul D Rane, pentru ANI, partener al Reuters. Compania mixta, la care India detine o participatie de 50,5%, iar Rusia de 49,5%, se incadreaza in programul emblematic al primului ministru…

- Proiectul, despre care Micron sustine ca va fi cea mai mare unitate de fabricare a semiconductorilor din lume, este de asteptat sa creeze aproape 50.000 de locuri de munca in New York, investitia in prima faza, de 20 de miliarde de dolari, fiind planificata pana la sfarsitul acestui deceniu. Micron…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in decembrie au crescut cu 3,72 dolari, pana la 88,86 dolari pe baril, reprezentand un castig de 4,4%. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 4,14 dolari, sau cu 5,2%, la 83,63 dolari pe baril. Preturile petrolului au scazut…

- Grupul RWE, cel mai mare producator de energie din Germania, cumpara divizia de energie curata a Con Edison, pentru 6,8 miliarde de dolari, extinzandu-si prezenta pe a doua mare piata de energie regenerabila din lume, transmite Reuters.Tranzactia va fi finantata partial printr-o emisiune de…

- Moștenitorii unui fost sultan din Malaezia cer instanței olandeze sa confirme o sentința care le acorda 15 miliarde de dolari de la guvernul țarii din Asia de sud-est, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Producatorul rus de gaze Gazprom a anuntat joi ca a majorat programul de investitii din acest an la 1.980 miliarde de ruble (33,38 miliarde de dolari), o crestere de 222 miliarde de ruble fata de cifra initiala, anunța Reuters.