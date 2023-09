China pierde teren în cursa economică împotriva SUA China nu este mai pe cale sa depaseasca economic SUA si este posibil sa nu o poata face niciodata. Increderea investitorilor in Beijing s-a disipat, in timp ce economia americana este intr-o forma mai buna decat se credea anterior. China nu este mai pe cale sa depaseasca economic SUA si este posibil sa nu o poata face niciodata pe masura ce increderea investitorilor se disipeaza, conform mediafax. Potrivit Bloomberg Economics, citat de ZF, PIB-ul Chinei il va depasi pe cel american undeva prin anul 2045, dar chiar si atunci acest lucru se va intampla la limita „inainte de a cadea inapoi”.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Biden a inasprit controalele asupra exportului de materiale si componente pentru centralele nucleare in China, spunand ca se va asigura ca articolele sunt utilizate numai in scopuri pasnice si nu pentru proliferarea armelor atomice, transmite Reuters.Masurile se numara printre cele…

- Fostul selectioner al Chinei, Li Tie, care a evoluat ca jucator la echipa engleza de fotbal Everton, a fost trimis in judecata pentru coruptie, a anuntat miercuri Procuratura Suprema a Poporului, in timp ce autoritatile de la Beijing incearca sa puna capat abuzurilor in lumea sportului, informeaza AFP.Incepand…

- Ministrul apararii al Chinei, Li Shangfu, l-a primit marti, la Beijing, pe fostul secretar de stat american Henry Kissinger, acum in varsta de 100 de ani, transmite dpa.Potrivit Ministerului chinez al Apararii, Li si-a exprimat speranta ca Statele Unite pot lucra impreuna cu China pentru a promova…

- Reprezentatul american pentru clima, John Kerry, s-a intalnit la Beijing cu principalul diplomat al Chinei, Wang Yi, in cadrul vizitei sale in capitala chineza pentru a restabili increderea reciproca și a relua impulsul eforturilor comune de combatere a schimbarilor climatice. Vorbind cu Wang Yi și…

- Duminica, o localitate din nord-vestul arid al Chinei a atins o temperatura record de peste 52 de grade Celsius Comuna Sanbao, situata in depresiunea Turpan din Xinjiang, a inregistrat duminica o temperatura de 52,2 grade Celsius. Acest record de caldura se va menține cel puțin inca cinci zile. Duminica,…

- Indicele de referinta Stoxx 600 a inchis luni in declin cu 1%, cu toate sectoarele in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de actiunil companiilor producatoare de produse chimice care au coborat in ansamblu cu 2,8%. Actiunile companiilor de constructii si materiale de constructii au scazut…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit pentru o intalnire cu ministrul chinez de externe Qin Gang, primul diplomat american de rang inalt care viziteaza China in ultimii cinci ani, pe fondul unor relații bilaterale inghețate și al unor perspective slabe de a face progrese in ceea ce privește…

- Cu scenariul „Ucraina” apropiindu-se de final, toți ochii sunt ațintiți spre „Taiwan”, care se vrea o continuare a tipului de intriga țesuta pe la Kiev și imprejurimi. Insula din coasta Chinei este revendicata in trei, acum, de unde pana deunazi doar SUA și „comuniștii” de la Beijing erau cu ochii pe…