Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul de investigație american, Seymour Hersh, a facut, miercuri, o alta postare online privind incidentul Nord Stream. El susține ca relatarile privind așa-numitul grup pro-ucrainean care a provocat explozia sunt false și au fost fabricate și vehiculate la ordinul serviciilor de infirmații americane,…

- Piața de factoring a inregistrat o creștere record de 30%, fața de anul trecut, atingand un nivel de aproximativ 7.85 miliarde de euro, din care operațiunile de factoring intern au reprezentat 6.78 miliarde de euro, un plus de 34% fața de 2022. Datele reies din studiul anual al pieței derulat de Asociația…

- Taiwanul este o parte inalienabila a teritoriului Chinei, rezolvarea problemei fiind o chestiune care ține de poporul chinez, care poate fi decisa doar de chinezi, a declarat Mao Ning, purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe din China, in replica la o serie de declarații ale unor oficiali din…

- Piața industriala și de logistica a inregistrat un nou an record atat in ​​ceea ce privește cererea, cat și oferta, activitatea de dezvoltare concentrandu-se in special in București-Ilfov și in regiunea de Vest, insa in ultimii ani a fost remarcata o diversificare a zonelor care au beneficiat de investiții…

- In contextul in care unele proiecte imobiliare dezvoltate in ultimii ani in Romania ridica ingrijorari cu privire la respectarea avizelor de construire, a normelor de construcție și a calitații materialelor folosite, experții sunt de parere ca piața locala a materialelor de construcție ar putea cunoaște…

- Studiu Colliers Anul 2022 s-a incheiat cu un grad considerabil de activitate pentru sectorul industrial și logistic, cu circa 830.000 de metri patrați de contracte de inchiriere incheiate, in creștere semnificativa fața de 675.000 de metri patrați in anul precedent, potrivit raportului anual publicat…

- Agențiile de turism din China vor putea redeschide, incepand cu data de 6 Februarie a.c. afacerile turistice interne și externe, au anunțat reprezentanții Ministerul chinez al Culturii și Turismului. Intre țarile straine incluse in lista destinațiilor se numara: Thailanda, Indonezia, Cambodgia, Maldive,…

- Mega achiziție pe piața mezelurilor, din partea firmei ELIT: Vor sa cumpere o companie cu aproape 300 de angajați Mega achiziție pe piața mezelurilor, din partea firmei ELIT: Vor sa cumpere o companie cu aproape 300 de angajați Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin care Elit SRL, una dintre…