Un incendiu de padure izbucnit in sudul Chinei a declansat o importanta operatiune de stingere a flacarilor la care participa duminica peste 1.300 de pompieri, relateaza agentia DPA. Incendiul de padure din provincia Yunnan, in apropierea orasului Kunming, a izbucnit sambata, potrivit agentiei chineze de stiri Xinhua. In unele zone, flacarile ar putea fi stinse duminica, insa cauza incendiului este deocamdata necunoscuta. Mai ales in luni de vara, incendiile au loc in mod repetat in unele regiuni din China. In luna martie, optsprezece pompieri si-au pierdut viata intr-un incendiu similar, noteaza…