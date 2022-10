Presedintele Xi Jinping si-a aparat ferm politica drastica de lupta impotriva Covid-19 in deschiderea congresului Partidului Comunist Chinez (PCC) ieri, congres organizat pentru a-i conferi al treilea mandat, istoric, in fruntea tarii peste o saptamana, comenteaza AFP, citata de Agerpres. In absenta vreunei lovituri de teatru, aceasta noua incoronare, care ar trebui sa aiba loc pe 23 octombrie, a doua zi dupa incheierea congresului, il va face cel mai puternic lider de la intemeietorul regimului, Mao Zedong (1949-1976). Cel de-al 20-lea Congres al PCC intervine „intr-un moment critic in care intregul…