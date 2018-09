Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a demarat exercitiile militare Vostok-2018, la care participa peste 300.000 de militari, inclusiv forte din China si Mongolia, urmand ca acestea sa fie cele mai ample manevre militare de dupa 1981, potrivit Ministerului Apararii de la Moscova, informeaza agentiile de stiri Tass si Dpa.

